Компания ViewSonic представила новый лазерный игровой проектор LX700-4K, который был разработан специально для использования с консолями Xbox

Компания ViewSonic представила новый лазерный игровой проектор LX700-4K, который был разработан специально для использования с консолями Xbox. Проектор обладает разрешением 4K Ultra HD, яркостью 3 500 люмен и встроенными динамиками Harman Kardon для высококачественного воспроизведения аудио и видео на больших экранах до 300 дюймов. ViewSonic сотрудничает с Microsoft, чтобы обеспечить лучший игровой опыт на консолях Xbox, и проектор LX700-4K предлагает эксклюзивные комбинации разрешения и частоты обновления, оптимизированные для Xbox. Он также обладает временем отклика 4,2 мс и частотой обновления 240 Гц, что гарантирует плавное и реалистичное воспроизведение игр и видео.

реклама

Проектор LX700-4K также совместим с Xbox CEC, что позволяет автоматически включаться при включении Xbox. Подключение проектора через HDMI 2 автоматически переключает его в игровой режим, обеспечивая наилучшее изображение с улучшенными цветами. Проектор также имеет другие полезные функции, такие как вертикальный сдвиг объектива, 1,36-кратный оптический зум и регулировка трапецеидальных искажений, что позволяет устанавливать его в разных условиях и создавать удобную развлекательную систему.

Лазерный проектор ViewSonic LX700-4K предлагает различные возможности подключения, включая HDMI 2.0, RS232, аудиовыход и 12-вольтовый триггер. Проектор обладает продолжительным сроком службы до 30 000 часов, в зависимости от условий использования и других факторов. Он поступит в продажу в апреле 2024 года по ориентировочной цене 1 599,99 долларов.

ViewSonic стремится предоставить клиентам инновационные решения для работы с видео и дисплеями, и проектор LX700-4K является частью этой стратегии. Он предлагает улучшенный игровой опыт на консолях Xbox и позволяет наслаждаться качественным воспроизведением аудио и видео на больших экранах. Этот проектор идеально подходит для создания удобной развлекательной системы дома или в игровой комнате.