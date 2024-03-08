Компания Aetina представила новейшие безвентиляторные системы искусственного интеллекта (ИИ) на базе модулей NVIDIA Jetson Orin NX и Orin Nano

Компания Aetina представит новейшие безвентиляторные системы искусственного интеллекта (ИИ) на базе модулей NVIDIA Jetson Orin NX и Orin Nano. Эти системы обеспечивают высокую производительность и гибкие возможности ввода/вывода данных. Они предназначены для обработки данных в реальном времени и связи с различными датчиками и устройствами на границе. Это помогает промышленным предприятиям эффективно внедрять широкий спектр приложений ИИ.

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Согласно отчету Statista, к 2030 году число подключенных устройств Интернета (IoT) превысит 29 миллиардов. В ответ на это компания Aetina разработала линейку безвентиляторных систем ИИ, которые подходят для различных потребностей приложений ИИ. Эти системы обладают различными портами PSE, USB и слотами M.2 M-Key. Пользователи могут выбрать модель, которая лучше всего подходит для их требований, будь то решение проблем с проводкой, мониторинг дорожного движения или распознавание изображений в реальном времени.

Генеральный директор компании Aetina подчеркнул, что они стремятся разрабатывать промышленные решения, отвечающие нуждам клиентов. Компания Aetina является элитным членом партнерской сети NVIDIA и представит свои безвентиляторные системы на конференции GTC NVIDIA.

Кроме того, Aetina продемонстрирует решения искусственного интеллекта в области технического зрения, включая распознавание номерных знаков. Они также покажут, как генеративный искусственный интеллект оптимизирует приложения на границе. Все это поможет улучшить эффективность портовых и транспортных операций.