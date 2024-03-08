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ddr22
Компания Eurocom представила новую версию мобильного суперкомпьютера Raptor X17
Компания Eurocom представила новую версию мобильного суперкомпьютера Raptor X17, который теперь поддерживает твердотельные накопители PCIe 5.0 NVMe M.2

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Компания Eurocom представила новую версию мобильного суперкомпьютера Raptor X17, который теперь поддерживает твердотельные накопители PCIe 5.0 NVMe M.2. Благодаря этому улучшению, Raptor X17 стал еще более мощным и универсальным решением для профессиональных пользователей. Он оснащен процессором Intel Core i9-14900HX 24C/32T и графикой NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ DDR6, а также 24 ТБ SSD, 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и поддержкой PCIe 5.0 SSD.

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Интеграция технологии PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD в Raptor X17 обеспечивает высокую скорость передачи данных, что значительно сокращает время загрузки и улучшает общую производительность системы. Это сделало Raptor X17 идеальным решением для различных профессионалов, таких как 3D-моделисты, исследователи, разработчики искусственного интеллекта и творческие профессионалы. 

Поддержка твердотельных накопителей PCIe 5.0 NVMe M.2 позволяет пользователю насладиться беспрецедентной производительностью системы хранения данных. Это нововведение не только удовлетворяет потребности профессионалов, которым требуются высокопроизводительные вычисления, но и революционизирует область мобильных вычислений, предлагая передовые технологии в портативном форм-факторе.

Мобильный суперкомпьютер Raptor X17 с поддержкой твердотельных накопителей PCIe 5.0 NVMe M.2 уже доступен для приобретения. Он предлагает непревзойденные вычислительные возможности, комбинируя в себе мощность, скорость и мобильность. Raptor X17 весит всего 3,2 кг и обладает портативностью, что делает его привлекательным выбором для использования в дороге. Внутренний 8-ячеечный полимерный аккумулятор выполняет функции встроенного ИБП и обеспечивает корректное отключение при сбоях питания.

Основные особенности мобильного суперкомпьютера Raptor X17 включают мощное аппаратное обеспечение с процессором Intel i9-14900HX 24C/32T, графикой NVIDIA GeForce RTX 4090 (16 ГБ GDDR6X) и поддержкой до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Он также обладает гибкостью хранения данных с поддержкой до 24 ТБ SSD в конфигурациях RAID 0/1/5 и возможностью установки трех накопителей M.2 2280 NVMe для быстрой скорости чтения и записи данных. Его портовая система включает порты Thunderbolt 4 и 10 портов ввода/вывода для подключения периферийных устройств и аксессуаров.

#eurocom
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