Компания Eurocom представила новую версию мобильного суперкомпьютера Raptor X17, который теперь поддерживает твердотельные накопители PCIe 5.0 NVMe M.2

Компания Eurocom представила новую версию мобильного суперкомпьютера Raptor X17, который теперь поддерживает твердотельные накопители PCIe 5.0 NVMe M.2. Благодаря этому улучшению, Raptor X17 стал еще более мощным и универсальным решением для профессиональных пользователей. Он оснащен процессором Intel Core i9-14900HX 24C/32T и графикой NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ DDR6, а также 24 ТБ SSD, 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и поддержкой PCIe 5.0 SSD.

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Интеграция технологии PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD в Raptor X17 обеспечивает высокую скорость передачи данных, что значительно сокращает время загрузки и улучшает общую производительность системы. Это сделало Raptor X17 идеальным решением для различных профессионалов, таких как 3D-моделисты, исследователи, разработчики искусственного интеллекта и творческие профессионалы.

Поддержка твердотельных накопителей PCIe 5.0 NVMe M.2 позволяет пользователю насладиться беспрецедентной производительностью системы хранения данных. Это нововведение не только удовлетворяет потребности профессионалов, которым требуются высокопроизводительные вычисления, но и революционизирует область мобильных вычислений, предлагая передовые технологии в портативном форм-факторе.

Мобильный суперкомпьютер Raptor X17 с поддержкой твердотельных накопителей PCIe 5.0 NVMe M.2 уже доступен для приобретения. Он предлагает непревзойденные вычислительные возможности, комбинируя в себе мощность, скорость и мобильность. Raptor X17 весит всего 3,2 кг и обладает портативностью, что делает его привлекательным выбором для использования в дороге. Внутренний 8-ячеечный полимерный аккумулятор выполняет функции встроенного ИБП и обеспечивает корректное отключение при сбоях питания.

Основные особенности мобильного суперкомпьютера Raptor X17 включают мощное аппаратное обеспечение с процессором Intel i9-14900HX 24C/32T, графикой NVIDIA GeForce RTX 4090 (16 ГБ GDDR6X) и поддержкой до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Он также обладает гибкостью хранения данных с поддержкой до 24 ТБ SSD в конфигурациях RAID 0/1/5 и возможностью установки трех накопителей M.2 2280 NVMe для быстрой скорости чтения и записи данных. Его портовая система включает порты Thunderbolt 4 и 10 портов ввода/вывода для подключения периферийных устройств и аксессуаров.