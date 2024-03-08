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ddr22
Компания PNY представила новый портативный SSD-накопитель RP60 с интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
Этот накопитель был специально разработан для творческих людей и профессионалов, которые часто работают в дороге

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Компания PNY представила новый портативный SSD-накопитель RP60 с интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Этот накопитель был специально разработан для творческих людей и профессионалов, которые часто работают в дороге. Он представляет собой компактное и надежное решение для хранения данных. Накопитель имеет прочный внешний корпус из силикона, что делает его устойчивым к падениям, воде и пыли. Скорость чтения и записи составляет до 2 000 МБ/с и 1 800 МБ/с соответственно.

Устройство совместимо с разными устройствами благодаря разъему USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Накопителям RP60 емкостью 1 ТБ и 2 ТБ предоставляется удобное хранение и передача больших мультимедийных файлов, что позволяет пользователям легко получать доступ к изображениям и видео высокого разрешения, а геймерам быстро устанавливать и загружать обширные игровые библиотеки. Обычные пользователи также найдут этот накопитель RP60 отличным выбором для резервного копирования системы и повседневного использования. Он идеально подходит для хранения и доступа к важным рабочим документам, проектам, фотографиям и фильмам. 

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Портативный SSD-накопитель RP60 прошел строгие испытания для обеспечения надежности в реальных условиях, в том числе испытания на водонепроницаемость, пылезащиту и падение с высоты до 3 метров. Он имеет прочный дизайн, высокую скорость передачи данных, компактность и портативность, а также совместим с широким спектром устройств. В комплект поставки входит программное обеспечение Acronis True Image Data Protection для создания резервных копий и восстановления важных данных. Портативный SSD-накопитель RP60 будет доступен в апреле 2024 года по цене 99,99 долларов за 1 ТБ и 179 долларов за 2 ТБ.

#pny
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