Компания Palit и ее родственный бренд Gainward представили видеокарты GeForce RTX 4060 Infinity 2 и GeForce RTX 4060 Python 2

Компания Palit и ее родственный бренд Gainward представили видеокарты GeForce RTX 4060 Infinity 2 и GeForce RTX 4060 Python 2 с индивидуальным дизайном соответственно. Обе карты имеют идентичный дизайн платы, отличаясь только значками и внешними коробками. Palit и Gainward, похоже, продаются на одних и тех же рынках, так что вы можете выбрать любую из них. Размеры карты идентичны размерам Palit RTX 4060 DUAL V1 и Gainward RTX 4060 Ghost V1 (которые, по крайней мере, отличаются дизайном кожуха кулера).

Обе карты оснащены одинаковой парой 92-мм вентиляторов с отключенным вентилятором холостого хода. Так почему же Palit/Gainward придумали именно их? Очевидно, что на кожухе кулера Infinity 2 и Python 2 отсутствует элемент RGB LED-подсветки, который можно встретить на Palit DUAL V1 и Gainward Ghost V1. Изменился и дизайн радиатора. Если в Palit DUAL V2 и Gainward Ghost V2 используется алюминиевый радиатор с ребрами, то новые карты оснащены моноблочным радиатором из экструдированного алюминия, в котором для отвода тепла используется медная тепловая трубка.

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Кожух имеет S-образный элемент дизайна, идущий вокруг воздухозаборников, Palit видит символ бесконечности, а Gainward - питона. Обе карты придерживаются заявленных NVIDIA тактовых частот для RTX 4060 - 2460 МГц boost и 17 Гбит/с (GDDR6-эффективная) память. Palit и Gainward могут установить цены на Infinity 2 и Phython на уровне постоянно меняющейся базовой цены на RTX 4060, которая сейчас в некоторых местах приближается к 250 долларам.