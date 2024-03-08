Компания 8849 представила новый смартфон TANK 3 Pro с DLP-проектором

Компания 8849 представила новый смартфон TANK 3 Pro с DLP-проектором, который предлагает передовые функции, высокую производительность и футуристический дизайн. Смартфон оснащен лазерным DLP-проектором с яркостью 100 люмен и частотой 120 Гц, обеспечивающим четкое и захватывающее изображение. Он также оснащен процессором Dimensity 8200, обеспечивающим высокую скорость и эффективность.

Устройство имеет большое хранилище данных с 16 ГБ или 18 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ ПЗУ. Также смартфон оснащен мощным аккумулятором емкостью 23800 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. В TANK 3 Pro используется 200-мегапиксельная основная камера с искусственным интеллектом, позволяющая делать профессиональные фотографии с высокой детализацией.

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Генеральный директор 8849 отметил, что TANK 3 Pro отличается прочным корпусом, мощными техническими характеристиками и универсальными функциями, что делает его идеальным выбором для тех, кто нуждается в долговечном и производительном смартфоне.