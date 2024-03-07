Астрономы первоначально считали, что астероид Апофис имеет шансы столкнуться с Землей в 2029 году, а теперь они менее обеспокоены.

Астероид 99942 Apophis был открыт 19 июня 2004 года и спустя всего несколько месяцев после своего открытия вызвал кратковременное беспокойство, поскольку наблюдения указывали на вероятность до 2,7% потенциального столкновения с Землей 13 апреля 2029 года. Однако последующие наблюдения исключили эту возможность, поскольку вероятность столкновения была настолько мала, что астероид шириной 1200 футов не стоил того, чтобы о нем беспокоиться.



Что исследователи не учли в то время, так это возможность столкновения Апофиса с другим астероидом, что может изменить его траекторию и, соответственно, вероятность столкновения с Землей. Астрономы провели повторные наблюдения за астероидом, учли вероятность столкновения астероидов на середине пути и опубликовали свои выводы в журнале Planetary Science. Команда пришла к выводу, что Апофис не рискует столкнуться ни с одним из известных астероидов во внутренней части Солнечной системы.

Тем не менее, в 2029 году Апофис сблизится с Землей на абсолютно безопасное расстояние.