Это приложение позволяет точно контролировать скорость вращения помпы и вентилятора кулера, что снижает шум и повышает эффективность охлаждения по сравнению с стандартными средствами управления

Инженер Кэл Брайант разработал приложение на языке Python для улучшения системы охлаждения своего компьютера с процессором Ryzen 9 5950X и жидкостным охлаждением NZXT Kraken X53. Это приложение позволяет точно контролировать скорость вращения помпы и вентилятора кулера, что снижает шум и повышает эффективность охлаждения по сравнению с стандартными средствами управления.

Проблема с нестабильной работой вентиляторов и неоптимальным охлаждением возникла из-за увеличенной тепловыделения процессора и ограничений существующего программного обеспечения управления вентиляторами. Приложение мониторит температуру процессора, корпуса и жидкости в режиме реального времени, регулируя эффективность охлаждения.

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Оно работает вместе с Liquidctl и lm-sensors Linux и автоматически запускается при старте операционной системы. Брайнт предоставил свое приложение для свободного доступа, понимая, что пользователи могут вносить модификации в код в зависимости от своих аппаратных конфигураций.