Компания OpenAI ответила на иск, поданный Илоном Маском, и опровергла его обвинения, указав на неэтичные действия самого Маска

Компания OpenAI ответила на иск, поданный Илоном Маском, и опровергла его обвинения, указав на неэтичные действия самого Маска. OpenAI утверждает, что Маск знал о коммерческой модели развития компании и даже после ухода из проекта пытался создать свою конкурирующую компанию.

Компания также отмечает, что Маск предлагал интеграцию со своей компанией Tesla и стремился получить полный контроль над OpenAI. Финансирование OpenAI было покрыто предпринимателем Ридом Хоффманом после отказа Маска.

реклама

OpenAI также ссылается на электронные письма от Маска, которые подтверждают, что он был осведомлен о коммерческой модели и согласился с ограничениями доступа к научным разработкам. Этот обмен мнениями подчеркивает сложность отношений между Маском и OpenAI, а также различные взгляды на коммерциализацию искусственного интеллекта.