Компания MSI представила обновление своих блоков питания MPG и MEG серии ATX3.0, которое включает шнуры питания с цветовой маркировкой

Компания MSI представила обновление своих блоков питания MPG и MEG серии ATX3.0, которое включает шнуры питания с цветовой маркировкой. Это улучшение позволяет пользователям более точно определить надежность подключения разъема блока питания.

Стандарт ATX3.0, принятый в конце 2022 года, представил новый интерфейс 12VHPWR для видеокарт, способный выдавать до 600 Вт по одному кабелю, что является значительным улучшением по сравнению с традиционным ограничением в 150 Вт для разъема 8PIN.



Упрощенная прокладка кабелей позволяет достигнуть высокой мощности от 450 до 600 Вт по одной линии, что ранее требовало использования 3-4 линий или кабеля-переходника. Однако, установка интерфейса 12VHPWR может быть сложной и привести к техническим проблемам.

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Чтобы решить эту проблему, MSI внедрила цветовую маркировку в блоках питания MAG A750GL и A850GL PCIE5, позволяя визуально проверить надежность соединения между разъемом питания и видеокартой. Теперь компания распространила это улучшение на блоки питания ATX3.0 серий MPG и MEG, упрощая установку и повышая надежность блоков питания.