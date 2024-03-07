ASML является крупнейшим в мире производителем оборудования для производства пластин и владеет ключевыми технологиями, необходимыми для производства передовых чипов

Нидерланды разрабатывают план для удержания компании ASML в стране, так как компания рассматривает варианты расширения производства за рубежом из-за недовольства текущим деловым климатом в стране.

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ASML является крупнейшим в мире производителем оборудования для производства пластин и владеет ключевыми технологиями, необходимыми для производства передовых чипов. Премьер-министр Марк Рютте лично вовлечен в усилия по удержанию компании в стране, так как ее решение может существенно повлиять на голландскую экономику и положение в мировой технологической индустрии.

Важными факторами, влияющими на решения компаний о переносе деятельности за рубеж, являются налоговая среда, реализация нормативных актов и политическая стабильность. Несколько транснациональных корпораций, включая Shell и Unilever, переехали со своими штаб-квартирами из Нидерландов в последние годы.