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ddr22
Нидерланды разрабатывают план для удержания компании ASML в стране
ASML является крупнейшим в мире производителем оборудования для производства пластин и владеет ключевыми технологиями, необходимыми для производства передовых чипов

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Нидерланды разрабатывают план для удержания компании ASML в стране, так как компания рассматривает варианты расширения производства за рубежом из-за недовольства текущим деловым климатом в стране. 

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ASML является крупнейшим в мире производителем оборудования для производства пластин и владеет ключевыми технологиями, необходимыми для производства передовых чипов. Премьер-министр Марк Рютте лично вовлечен в усилия по удержанию компании в стране, так как ее решение может существенно повлиять на голландскую экономику и положение в мировой технологической индустрии. 

Важными факторами, влияющими на решения компаний о переносе деятельности за рубеж, являются налоговая среда, реализация нормативных актов и политическая стабильность. Несколько транснациональных корпораций, включая Shell и Unilever, переехали со своими штаб-квартирами из Нидерландов в последние годы.

#asml
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Intel опубликовала видео с распаковкой ASML Twinscan EXE:5000 High-NA EUV
ASML хочет расширить производство за пределами Нидерландов
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