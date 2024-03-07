Рендер OnePlus 13 показывает обновленный дизайн блока камер для предстоящего флагмана

Рендер ожидаемого флагманского смартфона OnePlus 13 показывает обновленный дизайн блока камер. В предыдущих моделях OnePlus 11 и OnePlus 12 использовался большой круглый островок камеры, но для OnePlus 13 ожидается вертикальное расположение тройного блока камер.

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Характеристики флагмана также стали известны - дисплей будет использовать технологию LTPO AMOLED с разрешением 1440 x 3168 пикселей, основная камера будет иметь 50-мегапиксельный сенсор, а также будут присутствовать сверхширокоугольный объектив и телефото-сенсор.

Ожидается, что OnePlus 13 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4, который должен появиться в октябре, и будет иметь ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Эти слухи указывают на то, что OnePlus решила изменить дизайн своего флагмана после схожего дизайна в предыдущих моделях.