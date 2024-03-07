Оба телефона очень похожи на своих предшественников, но имеют некоторые отличия. Камеры обоих моделей имеют 50-Мп основную камеру и 5-Мп макромодуль

Утечка официальных изображений Samsung Galaxy A55 и A35 подтверждает некоторые детали о новых моделях. Оба телефона очень похожи на своих предшественников, но имеют некоторые отличия. Камеры обоих моделей имеют 50-Мп у основной камеры и 5-Мп макромодуль.

Однако Galaxy A55 обладает более высоким разрешением ультраширокой камеры - 12 Мп, и 32 Мп камерой для селфи, в то время как у Galaxy A35 ультраширокая камера имеет 8 Мп, а камера для селфи - 13 Мп. Ожидается, что оба телефона будут оснащены аккумуляторами емкостью 5 000 мАч и поддержкой зарядки 25 Вт.

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Дисплей Galaxy A55 будет чуть больше, чем у его предшественника, но всё же меньше, чем у A35. Обе модели смартфонов будут иметь FHD+ AMOLED панели с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, будет доступно несколько различных цветовых решений. Дочерняя компания Samsung India подтвердила, что презентация Galaxy A55 и A35 состоится на следующей неделе.