Компания Huawei подписала многолетнее соглашение о кросс-лицензировании патентов с компанией vivo

Компания Huawei подписала многолетнее соглашение о кросс-лицензировании патентов с компанией vivo, спустя месяц после того, как то же самое сделала Nokia. Китайский производитель смартфонов согласился выплачивать роялти за технологии 5G, открывая компании возможность работать в странах, где Huawei владеет определенными патентами на 5G. Алан Фань, глава отдела интеллектуальной собственности Huawei, заявил, что соглашение отражает "взаимное уважение к ценности патентов друг друга". Оно проложит путь для совместной работы обеих компаний в будущем.

Руководитель также добавил, что обе компании совместно финансируют исследования и стремятся к стандартизации и совместному использованию плодов инноваций. Заявления от vivo пока не последовало.



Это уже второе крупное соглашение, подписанное Huawei за последние 24 часа, первое - с Amazon. Оно позволит американской компании использовать патентные технологии, связанные с WiFi и воспроизведением видео, в Германии и по всему миру.