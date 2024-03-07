Samsung SDI разрабатывает твердотельные батареи, которые обещают увеличить плотность хранения энергии на 40% к 2027 году

Samsung SDI разрабатывает твердотельные батареи, которые обещают увеличить плотность хранения энергии на 40% к 2027 году. Представители компании сообщили, что эти батареи смогут обеспечивать плотность хранения заряда на уровне 900 Вт-ч/л, что является значительным улучшением по сравнению с существующими технологиями.

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Твердотельные батареи имеют ряд преимуществ, таких как уменьшение веса, повышение безопасности и ускорение процесса зарядки. В прошлом году Samsung SDI начала массовое производство твердотельных батарей на пилотной линии в Сувоне, Южная Корея, и в настоящее время совершенствует технологию производства, чтобы увеличить выход продукции.

Компания также работает с крупными автопроизводителями, такими как BMW, для возможного использования этих батарей в будущих автомобилях. Hyundai Motor и Toyota также планируют начать производство твердотельных батарей к 2027 году. В то же время другие компании, включая китайских автопроизводителей и Nissan, также инвестируют в разработку твердотельных батарей.