В крупнейшем исследовании протопланетных дисков, проведенном астрономами, были обнаружены 86 звезд, расположенных ближе всего к Земле

В крупнейшем исследовании протопланетных дисков, проведенном астрономами, были обнаружены 86 звезд, расположенных ближе всего к Земле. Диски этих молодых звезд позволили ученым получить представление о том, как выглядела Солнечная система при своем рождении. Исследование включало данные о 86 молодых звездах и окружающих их газовых и пылевых дисках, которые предоставили информацию о развитии звездных систем и планет.

Кроме того, исследование показало, что протопланетные диски редко встречаются в двойных и тройных молодых звездных системах, что повысило вероятность появления планет в нашей Солнечной системе. Ученые также обнаружили разнообразие форм протопланетных дисков, включая спиральные рукава, пустоты и другие асимметрии.

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Для исследования использовалось оборудование, такое как прибор SPHERE на VLT, радиотелескоп ALMA и X-shooter на VLT. Ученые надеются, что будущее введение в эксплуатацию Чрезвычайно большого телескопа сможет помочь наблюдать зародыши планет, похожих на Землю, в протопланетных дисках.