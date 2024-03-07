Сторонние разработчики создали браузер Supermium, который является адаптированной версией Chromium для устаревших операционных систем Windows, таких как Windows 2003, XP, Vista, 7 и 8.x

Сторонние разработчики создали браузер Supermium, который является адаптированной версией Chromium для устаревших операционных систем Windows, таких как Windows 2003, XP, Vista, 7 и 8.x. Supermium поддерживает вход в аккаунт Google, синхронизацию настроек и расширений.

Несмотря на то, что последняя версия Supermium основана на Chromium 121 и не является самой последней, она все равно новее, чем последняя официально поддерживаемая версия для Windows 7. Браузер также работает на Windows XP, хотя для этого требуется процессор с инструкциями SSE2.

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Тесты показали, что Supermium работает стабильно и имеет высокую производительность на устаревших операционных системах. Рекомендуется использовать Supermium только в случаях, когда нет других альтернативных вариантов и запуск устаревшей ОС на компьютере, подключенном к Интернету, является необходимостью. Установка браузера требует использования особых методов, таких как распаковка пакета с помощью программы 7-Zip.