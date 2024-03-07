Компания Apple выпустила iOS 17.4 в соответствии с требованиями европейского закона о цифровых рынках (DMA), позволяющим европейским пользователям iPhone получить доступ к альтернативным магазинам приложений

Компания Apple выпустила iOS 17.4 в соответствии с требованиями европейского закона о цифровых рынках (DMA), позволяющим европейским пользователям iPhone получить доступ к альтернативным магазинам приложений. Однако Apple предупреждает, что эта функция будет отключена, когда пользователь покинет Европейский союз (ЕС). Владельцы iPhone должны выполнить два условия: их учетная запись Apple ID должна быть привязана к одной из стран ЕС, и они должны находиться на территории ЕС.

Компания утверждает, что проверка геолокации происходит непосредственно на устройстве и не передается на серверы Apple. Если местоположение пользователя изменится, доступ к альтернативным магазинам приложений будет отключен.

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Если функция будет отключена, пользователь не сможет устанавливать новые магазины приложений или получать обновления для уже установленных приложений из альтернативных источников. Это ограничение относится только к iPhone, в то время как обновленная версия iPadOS 17.4 не поддерживает альтернативные магазины приложений.