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ddr22
Google заявила об обновлении своих алгоритмов ранжирования
Google объявила об обновлении своих алгоритмов ранжирования, с целью сократить количество низкокачественного контента в поисковых результатах

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Google объявила об обновлении своих алгоритмов ранжирования, с целью сократить количество низкокачественного контента в поисковых результатах. Компания старается бороться с созданием специального контента для поисковых систем, а не для пользователей.

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Различные стратегии поисковой оптимизации, такие как создание большого количества контента или создание сайтов для определенных поисковых запросов, привели к преобладанию низкокачественных ресурсов. Google представил обновление алгоритма ранжирования, которое должно сократить количество бесполезных ресурсов на 40%.

Компания также намерена бороться с злоупотреблением репутацией сайтов и понижать рейтинг просроченных доменов. Google не называет искусственный интеллект причиной проблемы, а скорее борется с "появляющимися тактиками", такими как автоматизация создания низкокачественного контента. Последние события, связанные со спамом в поисковых системах, были обнаружены Google и привели к критике среди пользователей и экспертов.

#google
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