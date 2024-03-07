Компания Team Group, владеющая игровым брендом T-FORCE, представила новую оперативную память T-FORCE XTREEM ARGB DDR5

Компания Team Group, владеющая игровым брендом T-FORCE, представила новую оперативную память T-FORCE XTREEM ARGB DDR5. Эта серия объединяет улучшенный дизайн и производительность, используя уникальную запатентованную технологию проверки градации микросхем для создания высокоскоростных модулей памяти.

Память XTREEM ARGB DDR5 может похвастаться наличием мягкой ARGB подсветки, настраивать которую можно с помощью программного обеспечения производителей материнских плат, а также оснащены алюминиевыми радиаторами с толщиной стенок 2 мм и текстурой, напоминающей базальт.

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Память поддерживает различные программы управления освещением и имеет оптимизированную плату PCB для защиты от помех и стабильной производительности. T-FORCE XTREEM ARGB DDR5 будет доступна с частотами 7600, 8000 и 8200 МГц. Продукт будет выпущен в конце марта на площадках, таких как Amazon и Newegg, и будет иметь пожизненную гарантию.