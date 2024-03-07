7900X3D, по данным Tom's Hardware, все еще быстрее Core i9-13900K в играх

12-ядерный/24-поточный процессор Ryzen 9 7900X3D от AMD, оснащенный технологией 3D-вертикального кэширования, стал доступен в США по сниженным ценам. Похоже, что этот процессор находится между 8-ядерным 7800X3D, который остается самым быстрым настольным процессором для игр, и 16-ядерным 7950X3D, который является флагманом AMD.

В листинге Newegg по цене $408 с купоном на скидку $20 эффективная розничная цена снизится до $389, что всего на $20 больше, чем у 7800X3D. Заплатите ли вы 20 долларов за четыре дополнительных ядра? Выбор не так прост. Хотя 7900X3D - это 12-ядерный процессор, он использует два 6-ядерных кристалла CCD.

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Как и в 7950X3D, только один из двух CCD оснащен 64 МБ 3D V-кэша, или 96 МБ кэша L3, а второй - обычный CCD "Zen 4" с 32 МБ встроенного кэша L3. В чипсете AMD используются флажки предпочтительных ядер UEFI CPPC, чтобы направлять игровые нагрузки на CCD с 3D V-кэшем. 7900X3D, по данным Tom's Hardware, все еще быстрее Core i9-13900K в играх.