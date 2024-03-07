Frostpunk 2 является продолжением игры про выживание в суровом ледяном климате

Компания 11 bit studios анонсировала дату выхода игры Frostpunk 2 - 25 июля 2024 года. Frostpunk 2 является продолжением игры про выживание в суровом ледяном климате. События игры происходят спустя 30 лет после первой части, когда Земля по-прежнему страдает от морозов.

Игроки будут управлять мегаполисом, стремясь расширить его и найти новые источники энергии. Frostpunk 2 будет доступен на ПК и по подписке PC Games Pass. Предзаказы уже начались, а игроки, оформившие предзаказ, получат скидку 10% на Digital Deluxe Edition.

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В этом издании будет включен доступ к семидневному бета-тестированию игры в апреле, а также три платных пост-релизных DLC, цифровая новелла, артбук и саундтрек.