Компания GSC Game World выпустила трилогию S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone для Xbox One и Xbox Series X|S

Компания GSC Game World выпустила трилогию S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone для Xbox One и Xbox Series X|S. В комплект входят три культовые игры S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat.

Команда разработчиков внесла изменения в интерфейс и управление, чтобы игра можно было комфортно играть на контроллерах Xbox. Игра сохраняет сложный геймплей и атмосферу оригиналов. Эти релизы являются окончательной ликвидацией пробела между PC и консолями, так как они предоставляют доступ к серии на всех платформах. Консольные версии также получат поддержку модов.

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Оригинальные игры S.T.A.L.K.E.R. теперь доступны на Xbox и это дополняет наследие GSC Game World. Команда разработчиков уделила много внимания деталям и добилась высокого качества переноса игры на консоли. Ожидается, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появится на Game Pass 5 сентября 2024 года.