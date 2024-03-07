Небольшая компания Tiny Corp., занимающаяся разработкой фреймворков для нейронных сетей, использует видеокарты Radeon RX 7900 XTX в своих серверных системах TinyBox

Небольшая компания Tiny Corp., занимающаяся разработкой фреймворков для нейронных сетей, использует видеокарты Radeon RX 7900 XTX в своих серверных системах TinyBox. Один из основателей компании, Джордж Хотц, предпочел использовать аппаратное обеспечение AMD RDNA 3.0 GPU вместо CDNA 3.0.

Однако возникли проблемы с драйверами и прошивкой графического процессора. Tiny Corp. выразила свое недовольство и потребовала доступа к прошивкам AMD для исправления ошибок. Лиза Су, руководитель компании AMD, отреагировала на жалобы и заявила, что их команда работает над исправлениями.

реклама

Вскоре был выпущен набор исправлений для Tiny Corp., что позволило им успешно запустить модель без сбоев. Компания Tiny Corp. также интересуется открытой прошивкой GPU MES от AMD и планирует обсудить это с руководством Team Red.