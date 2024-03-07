Разработчик эмулятора Yuzu Switch, компания Tropic Haze LLC, прекратила свою деятельность и согласилась выплатить компании Nintendo компенсацию в размере 2,4 миллиона долларов

Разработчик эмулятора Yuzu Switch, компания Tropic Haze LLC, прекратила свою деятельность и согласилась выплатить компании Nintendo компенсацию в размере 2,4 миллиона долларов.

Nintendo подала иск, утверждая, что эмулятор Yuzu незаконно обходит шифрование и способствует пиратству в колоссальных масштабах. В иске указывалось, что более миллиона незаконных копий игры Tears of the Kingdom было распространено до ее официального релиза.

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Tropic Haze было запрещено предлагать, рекламировать, продвигать или продавать эмуляторы Yuzu или Citra-Switch. Они также должны были передать свои веб-сайты и устройства для обхода. Данное решение связано с тем, что эмуляторы позволяют играть в игры без официального оборудования, что способствует пиратству. В связи с этим, разработчики Yuzu и Citra также объявили о прекращении своей работы. Они полагают, что пиратство в видеоиграх и на игровых консолях должно быть уничтожено.