Разработчики из Nixxes Software анонсировали этот экшен с открытым миром для ПК, обещая такие возможности, как разблокированная частота кадров, графические настройки, масштабирование и поддержку контроллеров, включая PlayStation DualSense

16 мая на ПК выйдет расширенное издание игры Ghost of Tsushima Director's Cut, которое включает основную игру, расширение Iki Island и кооперативный режим Legends. Разработчики из Nixxes Software анонсировали этот экшен с открытым миром для ПК, обещая такие возможности, как разблокированная частота кадров, графические настройки, масштабирование и поддержку контроллеров, включая PlayStation DualSense.

Игра также оптимизирована для ультрашироких мониторов с различными разрешениями. Ghost of Tsushima Director's Cut рассказывает историю Джина, самурая, который должен выбрать между традициями и защитой оставшегося от его дома, а в расширении "Остров Ики" он отправляется на новый таинственный остров, чтобы победить врагов и спасти его.

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Игроки также смогут насладиться кооперативным режимом Legends, вдохновленным японскими сказками, и режимом Куросавы, который позволяет играть в черно-белом цвете с эффектом зернистости, подобно фильмам Акиры Куросавы. Все дополнительные игровые разблокировки доступны для предварительной покупки.