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ddr22
Китайские органы управления предлагают "вычислительные ваучеры" стартапам разработки ИИ
Китайские органы управления предлагают "вычислительные ваучеры" стартапам разработки искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки местной индустрии

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Китайские органы управления предлагают "вычислительные ваучеры" стартапам разработки искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки местной индустрии. Пакеты поддержки имеют стоимость от $140 000 до $280 000 и предназначены для начинающих компаний, занимающихся обучением нейронных сетей. 

Недостаток чипов для ИИ и растущие расходы на эксплуатацию центров обработки данных являются факторами, подталкивающими к развертыванию этой системы субсидирования. Большие технологические компании, такие как Alibaba, Tencent и ByteDance, несговорчиво сдают в аренду свои серверы на базе ИИ, поэтому мелкие конкуренты страдают от нехватки вычислительных ресурсов.

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Торговые ограничения США еще более усугубляют ситуацию с поставками, так как китайские компании не имеют доступа к производительным моделям аппаратного обеспечения, таким как ускоритель искусственного интеллекта Instinct MI309 от AMD. Помимо этого, китайское правительство рассматривает возможность создания альтернативной государственной системы центров обработки данных для обеспечения меньшей зависимости от больших технологических компаний. Это проект "East Data West Computing", который будет создавать более энергоэффективные центры обработки данных с централизованной системой управления.

#nvidia
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