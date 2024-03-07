Kingston Digital, Inc., подразделение компании Kingston Technology Company, Inc., заняло первое место на рынке твердотельных накопителей в 2023 году

Kingston Digital, Inc., подразделение компании Kingston Technology Company, Inc., заняло первое место на рынке твердотельных накопителей в 2023 году. TRENDFOCUS подтвердил, что Kingston является номером один в канале поставки клиентских SSD с долей рынка в 23,8%, с 27,4 миллионами поставленных клиентских SSD в 2023 году.

Непрерывные усилия по разработке высококачественных клиентских накопителей позволили компании обеспечить решение PCIe 4.0 NVMe для всех типов пользователей, а расширение модельного ряда включает в себя внешние твердотельные накопители XS1000 и DC600M корпоративного класса.

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Сотрудничество с поставщиками, клиентами и партнерами позволяет Kingston быть гибкими и предлагать новейшие решения SATA и NVMe в канале клиентского рынка. Результаты подтверждают приверженность компании этим усилиям, и в компании ожидают не меньших результатов в течение 2024 года.