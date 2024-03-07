Компания Remedy Entertainment выпустила патч 1.0.16.1 для игры Alan Wake 2, который оптимизирует производительность графических карт на старых архитектурах

Компания Remedy Entertainment выпустила патч 1.0.16.1 для игры Alan Wake 2, который оптимизирует производительность графических карт на старых архитектурах. Предварительный обзор от Digital Foundry показал, что эти улучшения позволяют играть на графических процессорах Nvidia GTX 10 и AMD Radeon RX 5600 XT, которые ранее не могли обеспечить играбельность из-за отсутствия поддержки меш-шейдеров.

Патч также приносит значительный прирост производительности, особенно на старых видеокартах Pascal, таких как GTX 1060, GTX 1080 и GTX 1080 Ti. На GTX 1070 прирост составляет 57%, а на GTX 1080 - 85%.

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Обновление также приводит к улучшению графики и пользовательского интерфейса игры. Владельцы старых видеокарт Nvidia могут теперь наслаждаться игрой на низких настройках или настройках, эквивалентных режиму производительности PS5.