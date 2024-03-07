Студия Toys for Bob объявила о своем расколе с Microsoft/Activision Blizzard и становлении независимой студией по разработке игр

Студия Toys for Bob объявила о своем расколе с Microsoft/Activision Blizzard и становлении независимой студией по разработке игр. Они гордятся своими достижениями в создании новых интеллектуальных собственностей и игровых технологий, таких как Skylanders, Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot.

Студия планирует вернуться к своим корням и стремится к новому уровню развития. Они также рассматривают возможность партнерства с Microsoft.

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На данный момент команда находится на ранних этапах разработки следующей игры и с нетерпением ожидает представления новых историй, персонажей и игрового опыта. Компании Activision и Microsoft поддерживают этот новый путь студии и обещают продолжать тесное сотрудничество в будущем.

Toys for Bob выражает свою благодарность сообществу игроков за поддержку на протяжении всего пути и с нетерпением ждет возможности поделиться новостями о своих новых приключениях как независимой студии.