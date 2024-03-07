Компания ZOTAC выпустила гигантскую видеокарту GeForce RTX 4090 D PGF OC Edition для китайского рынка

Компания ZOTAC выпустила гигантскую видеокарту GeForce RTX 4090 D PGF OC Edition для китайского рынка. Она имеет массивный дизайн с размерами 381 мм x 154 мм x 74 мм и систему охлаждения с тремя вентиляторами и паровой камерой.

Обзоры этой карты подчеркивают ее высокую стабильность и бесшумность работы. Однако некоторые недостатки, такие как ограниченный потенциал для разгона и огромный размер, также отмечаются. Карта оснащена мощным 28-фазным дизайном силовой печатной платы и имеет высокий максимальный ТГП в 530 Вт.

реклама

Несмотря на это, она обладает небольшим потенциалом для разгона, что может быть отчасти компенсировано стабильной производительностью.

Внешне карта выглядит неплохо, а ее внутренняя часть выглядит впечатляюще. В настоящее время эта видеокарта доступна для покупки по цене 16999 юаней (~ $2362).