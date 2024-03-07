Китайские социальные сети обсуждают выход стилуса Apple Pencil третьего поколения, который, предположительно, появится вместе с новыми планшетами iPad Pro и iPad Air в этом месяце

Китайские социальные сети обсуждают выход стилуса Apple Pencil третьего поколения, который, предположительно, появится вместе с новыми планшетами iPad Pro и iPad Air в этом месяце. Информации о новом Apple Pencil пока не много, но есть слухи о сменных наконечниках, цветовых вариантах и глянцевом покрытии.

Данную информацию впервые опубликовал пользователь Weibo с ником Instant Digital, который ранее уже дал точные сведения о нескольких новостях Apple, таких как обновление iPhone 14 и iPhone 15 Pro. Он также сообщил о незначительных изменениях в Apple Watch Series 9 и о матовом заднем стекле для iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

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Хотя у него не самая надежная репутация, его заявления заслуживают внимания. Вскоре мы узнаем, действительно ли новый Apple Pencil будет выпущен в этом месяце.