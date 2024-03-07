Компания Apple может столкнуться с низким спросом на iPhone в Китае, что может отразиться на ее годовых результатах, сообщают аналитики

Поставки iPhone в Поднебесную снизились на 30-40% из-за повышенного спроса на модели местных производителей и интереса к смартфонам-флагманам и искусственному интеллекту.

Эта негативная тенденция может сохраниться до июня-июля, когда Apple представит свои достижения в области искусственного интеллекта на конференции WWDC.

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Аналитики прогнозируют либо уменьшение продаж на 10-15%, либо сохранение поставок на уровне 2023 года. Пока прогнозов о росте продаж нет, однако это может быть полезным, поскольку подтолкнет Apple к более инновационным решениям.