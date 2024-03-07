Противостояние между Apple и Epic Games приняло новый оборот, когда Apple аннулировала аккаунт разработчика Epic Games по инициативе Фила Шиллера

Противостояние между Apple и Epic Games приняло новый оборот, когда Apple аннулировала аккаунт разработчика Epic Games по инициативе Фила Шиллера. Epic Games сама сообщила об этом на своем сайте, опубликовав переписку с Apple.

В начале февраля вице-президент Epic написал письмо Крейгу Федериги, рассказывая о планах представить альтернативный магазин на iOS и восстановить Fortnite. Он также предложил обсудить технические вопросы. Однако Apple не нашла время для обсуждения.

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В итоге, после обмена письмами, Apple приняла решение аннулировать аккаунт разработчика Epic Games. Epic Games обвиняет Apple в беззаконии и обещает пожаловаться в Еврокомиссию. Apple объясняет свое решение тем, что Epic Games нарушила контрактные обязательства и суды подтвердили право Apple прекратить их деятельность. В общем, бизнес должен строиться на основе правил, а не эмоций, поэтому решение Apple выглядит импульсивным и вызывает сомнения.