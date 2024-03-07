MacBook Pro является самым популярным компьютером Mac в США, занимая 51% всех продаж Apple на конец 2023 года

Недавнее исследование CIRP показало, что MacBook Pro является самым популярным компьютером Mac в США, занимая 51% всех продаж Apple на конец 2023 года. Это противоречит заявлениям Apple, которая утверждает, что самым популярным является MacBook Air.

Доля MacBook Air составляет 39%, а третье место занимает модель iMac с 4% продаж. Малая доля продаж настольных компьютеров Apple вызывает вопросы о стратегии компании, особенно учитывая успех и возможности процессоров M-серии.

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Также стоит отметить, что модель Mac Pro занимает всего 3% продаж, что может указывать на то, что она не востребована или имеет неясную ценность для потребителей. Общий вывод состоит в том, что Apple должна предложить настольный компьютер с конкурентоспособной ценой и уникальными характеристиками, чтобы увеличить свою долю на рынке.