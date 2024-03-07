Xbox Design Lab представила новый контроллер Xbox на тему игры Fallout. Позволяет персонализировать и добавить дополнительные функции, такие как металлические триггеры и D-pad

Xbox Design Lab представила новый контроллер Xbox на тему игры Fallout. Позволяет персонализировать и добавить дополнительные функции, такие как металлические триггеры и D-pad, прорезиненные боковые и задние рукоятки и персональную гравировку.

Контроллер выполнен в виде коллажа из знаковых иконок перков Vault Boy и имеет возможность выбора цветовой гаммы, представляющей игру Fallout.

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Он обладает функциями Bluetooth и беспроводным соединением и может использоваться на различных платформах. Контроллер оборудован разъемом 3,5 мм, позволяющим подключить гарнитуру, и имеет кнопку Xbox share для сохранения моментов из игры.

Также есть возможность настройки контроллера с помощью приложения Xbox Accessories. Время работы аккумулятора зависит от режима использования. Контроллер можно приобрести эксклюзивно на Xbox Design Lab.