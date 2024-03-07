Как сообщается, компания Intel представит свой новый процессор для настольных ПК сегмента энтузиастов, Core i9-14900KS, 14 марта 2024 года

Процессор i9-14900KS отмечен Intel как продукт специального выпуска, что означает, что он может быть доступен не на всех рынках, на которых вы могли бы найти обычный i9-14900K; кроме того, для достижения заявленных уровней производительности процессор имеет более высокие требования к системе и охлаждению. Учитывая, что Intel установила цены на предыдущее поколение i9-13900KS и i9-12900KS на уровне $740, мы не ожидаем, что цены на i9-14900KS будут отличаться.

i9-14900KS основан на том же кремнии "Raptor Lake Refresh", что и i9-14900K. Он должен обладать большим разгонным потенциалом и лучшей производительностью из коробки. Это связано с тем, что Intel увеличила максимальные частоты разгона на 100-200 МГц как для ядер P, так и для ядер E. Ядра P теперь разгоняются до 6,20 ГГц по алгоритму Thermal Velocity Boost, в то время как i9-14900K - до 6,00 ГГц. До того как представить i9-14900KS осталось чуть больше недели, розничные коробки уже начали просачиваться из источников среди розничных продавцов. Один из таких источников во Вьетнаме сделал эти снимки коробки с процессором.



