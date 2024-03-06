XPG, киберспортивный бренд компании, использует технологию термопокрытия печатных плат (PCB) для разогнанной игровой памяти, что позволяет снизить температуру более чем на 10%

ADATA Technology, ведущий бренд модулей памяти и флэш-памяти, представил технологию охлаждения DDR5. XPG, киберспортивный бренд компании, использует технологию термопокрытия печатных плат (PCB) для разогнанной игровой памяти, что позволяет снизить температуру более чем на 10%.

Новое термопокрытие печатной платы на игровой памяти DDR5 высокого класса с тактовой частотой 8000 МТ/с и выше будет представлена во втором квартале. Это покрытие использовало технологию, объединяющую теплопроводность, тепловое излучение и изоляцию в оптимизированной паяльной маске для эффективного охлаждения.

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Реальные испытания показали снижение температуры разогнанной памяти DDR5 на 8,5°C и повышение эффективности теплоотвода на 10,8%. ADATA продолжает стремиться к инновациям, представляя новые модули памяти LANCER NEON RGB и серию LANCER RGB на выставке Computex 2024.