Logitech представила MX Brio - самую передовую веб-камеру, разработанную с учетом эволюции методов работы и потокового вещания

Компания Logitech представила MX Brio - новую веб-камеру высшего класса с разрешением Ultra HD 4K. Она обладает усовершенствованным сенсором и функцией искусственного интеллекта для улучшения качества изображения и автоматической коррекции освещенности.

MX Brio также предлагает возможности настройки, позволяющие пользователю регулировать внешний вид, поле зрения и другие параметры. Камера оснащена двумя микрофонами с формированием луча и встроенной шторкой для повышения качества звука и защиты конфиденциальности.

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Версия MX Brio 705 for Business, предназначенная для корпоративных клиентов, совместима с платформами видеоконференций, такими как Microsoft Teams, Google Meet и Zoom. MX Brio также соответствует принципам устойчивого развития, используя углеродно-нейтральные материалы и переработанный пластик. Камера будет доступна в марте 2024 года по рекомендованной розничной цене $199,99 в Северной Америке и €229 в Европе.