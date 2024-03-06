Управляющие инвестиционным фондом Blyth при Стэнфордском университете решили вложить 7% своего портфеля в биткоин

Управляющие инвестиционным фондом Blyth при Стэнфордском университете решили вложить 7% своего портфеля в биткоин, используя продукт IBIT от BlackRock. Это решение было принято на фоне стоимости биткоина в 45 000 долларов за единицу и указывает на стремление фонда к диверсификации и поиску новых инвестиционных возможностей.

Фонд Блайта, основанный в 1978 году, традиционно инвестирует в акции, облигации и другие активы, управляя целевым капиталом университета. Инициатива вложить в криптовалюту была предложена лидером Стэнфордского клуба блокчейна Коулом Ли, который аргументировал свое предложение притоком средств в ETF, циклами криптовалютного рынка и потенциалом криптовалюты как средства хеджирования от экономической нестабильности.

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Он также выразил уверенность, что рост биткоина выше отметки в $69 000 может привести к значительному увеличению волатильности и росту его стоимости за счет ликвидации коротких позиций.