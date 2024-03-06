"Экшен-РПГ с пошаговыми боями The Thaumaturge получит поддержку AMD FSR 3 уже на старте, включая генерацию кадров, что обеспечивает почти двукратное увеличение частоты кадров

"Экшен-РПГ с пошаговыми боями The Thaumaturge получит поддержку AMD FSR 3 уже на старте, включая генерацию кадров, что обеспечивает почти двукратное увеличение частоты кадров.

На данный момент AMD не выпустила новый релиз драйвера Adrenalin с какими-либо оптимизациями, это означает, что игра уже оптимизирована для оборудования AMD. AMD включила эту игру в список Featured Games, т.к. она изначально оптимизирована для графических процессоров AMD Radeon RX и процессоров Ryzen.

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Понадобится ли игрокам оптимизация игры FSR 3 или даже DLSS 3 FG, которую только что выпустила NVIDIA? Маловероятно, ведь игра может обойтись графическим процессором Radeon такой же давности, как RX 580 "Polaris", а рекомендуемый GPU - RX Vega 64, что означает, что даже RX 7600 должен обеспечить максимальную производительность игры в 1080p или 1440p.