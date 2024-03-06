Согласно отчетам The Wall Street Journal, количество вакансий в технологической отрасли сокращается, за исключением сегмента искусственного интеллекта (ИИ)

Согласно отчетам The Wall Street Journal, количество вакансий в технологической отрасли сокращается, за исключением сегмента искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря устойчивому спросу на специалистов по ИИ, таким как инженеры машинного обучения и аналитики данных, рынок труда в этой области оказывается устойчивым даже в условиях экономического спада.

В то время как другие технологические компании сокращают свои кадры, компании, связанные с ИИ, продолжают активно нанимать новых сотрудников. Например, такие крупные компании, как Amazon, Alphabet и UPS, уменьшают затраты на другие области своего бизнеса и направляют ресурсы на развитие ИИ.

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Компания Apple также перенаправляет своих сотрудников на работу над ИИ, отказавшись от проекта разработки электромобиля. Более высокие зарплаты предлагаются сотрудникам, обладающим навыками в области ИИ, подтверждая рост интереса к этой области.