Исследователи создали бактериальные клетки E. coli, внедрили в них белки и антитела, которые позволяют клеткам реагировать на электричество и излучать оптические сигналы

Ученые из Университета Мэриленда разработали замкнутую систему, позволяющую живым клеткам обмениваться сообщениями с электронными устройствами. Для этого они использовали окислительно-восстановительные процессы, которые позволяют переносить электроны через клетки.

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Исследователи создали бактериальные клетки E. coli, внедрили в них белки и антитела, которые позволяют клеткам реагировать на электричество и излучать оптические сигналы. Эти сигналы могут быть записаны и интерпретированы на компьютере в режиме реального времени.

Электронные устройства могут контролировать генетические системы клеток, что называется "электрогенетикой". Этот подход может быть использован для разработки умных устройств для здравоохранения, таких как системы доставки лекарств или системы отслеживания развития болезней. Исследование открывает новые перспективы в области биоэлектроники и может иметь дальнейшие практические применения в медицине и других сферах.