Приложение "Подкасты" теперь поддерживает транскрипцию, что позволяет читать текст выпуска вместе с его аудио воспроизведением

Компания Apple выпустила обновление iOS 17.4, которое включает в себя несколько изменений. Среди нововведений обновления - добавление новых эмодзи, таких как гриб и разорванная цепь, а также возможность переворачивать 18 эмодзи с изображением людей и человеческого тела.

Приложение "Подкасты" теперь поддерживает транскрипцию, что позволяет читать текст выпуска вместе с его аудио воспроизведением. В обновлении также исправлены ошибки и добавлены улучшения, такие как улучшенное распознавание контента в приложении "Музыка", возможность представления входящих сообщений на Siri на разных языках, усиленные меры безопасности для украденных устройств и отображение информации об аккумуляторе в "Настройках".

реклама

Также были исправлены ошибки, связанные с отображением изображений контактов в приложении Latitude и с изменением номера телефона в групповых беседах на устройствах с двумя SIM-картами.