Захария будет работать над расширением сотрудничества AMD с правительствами, НПО и другими организациями для ускорения развертывания решений ИИ на базе AMD

AMD назначила Томаса Захарию старшим вице-президентом по стратегическим технологическим партнерствам и государственной политике в целях расширения государственно-частных отношений AMD.

Захария будет работать над расширением сотрудничества AMD с правительствами, НПО и другими организациями для ускорения развертывания решений ИИ на базе AMD. Он также будет использовать свой опыт в области науки, искусственного интеллекта и государственной политики для создания эффективных технологий и решений, которые окажут глобальное влияние.

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Захария имеет обширный опыт в области научных исследований, разработки технологий, государственной политики и стратегического партнерства. Ранее он работал в Ок-Риджской национальной лаборатории, где проработал 35 лет и курировал создание мощного суперкомпьютера Frontier на базе AMD. Frontier работает на процессорах AMD и является самым быстрым суперкомпьютером в мире. Захария имеет степени бакалавра, магистра и доктора технических наук.

Это назначение позволит AMD углубить свои отношения с правительствами и организациями, что способствует распространению решений ИИ на базе AMD для общественного блага.