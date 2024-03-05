Для достижения максимальной частоты обновления в 240 Гц при разрешении 4K потребуется использовать функцию Display Stream Compression. Без нее максимальная частота обновления составит 144 Гц.

Недавно стали известны детали о мониторе HP OMEN Transcend 32, который будет поддерживать только UHBR10 DisplayPort 2.1. Это означает, что пропускная способность этого порта будет составлять всего 40 Гбит/с, что является значительно ниже, чем у других мониторов, поддерживающих UHBR20 и имеющих пропускную способность 80 Гбит/с.

В результате этого, для достижения максимальной частоты обновления в 240 Гц при разрешении 4K потребуется использовать функцию Display Stream Compression. Без нее максимальная частота обновления составит 144 Гц.

Однако, в мониторе есть и другие интересные возможности, такие как поддержка VESA AdaptiveSync 240, ClearMR и FreeSync Premium Pro от AMD. Также имеется порт USB Type-C с функцией DP Alt, 140 Вт USB Power Delivery, выход USB Type-C и функция KVM.

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Отмечается также наличие технологии OMEN Gear Switch, которая позволяет использовать монитор в качестве сетевого коммутатора и перетаскивать файлы между подключенными устройствами. На данный момент HP не сообщила о цене и дате выхода OMEN Transcend 32 на рынок.