В Великобритании с 26 апреля 2024 года вступает в силу закон, который дает право правоохранительным органам блокировать и изымать криптовалютные активы

В Великобритании с 26 апреля 2024 года вступает в силу закон, который дает право правоохранительным органам блокировать и изымать криптовалютные активы, связанные с подозрительными и незаконными финансовыми операциями.

реклама

Согласно новому закону, местные власти могут замораживать счета без судебного решения, что позволяет им более быстро противодействовать подозрительным действиям. Кроме того, закон предоставляет правительству возможность получать криптовалюты напрямую с бирж и кошельков, а при необходимости даже уничтожать их.

Такие изменения способствуют более эффективной борьбе с незаконными действиями, связанными с использованием криптовалют.

В феврале 2024 года член парламента Великобритании Бим Афолами заявил о возможном принятии закона о стейблкоинах в ближайшие полгода. По его словам, правительство стремится ускорить процедуру и уже согласовало основные моменты.