Модели 34GS95QE, 39GS95QE и 45GS95QE обладают разрешением 3440 x 1440 и разными размерами - 34, 39 и 45 дюймов соответственно

Компания LG представила полные характеристики и цены на три новых игровых монитора UltraGear с OLED-дисплеями. Модели 34GS95QE, 39GS95QE и 45GS95QE обладают разрешением 3440 x 1440 и разными размерами - 34, 39 и 45 дюймов соответственно.

Они имеют изогнутость 800R, частоту обновления 240 Гц и соотношение сторон 21:9. Все три модели поддерживают технологии FreeSync Premium Pro и G-Sync, яркость 275 кд/м² и время отклика 0,03 мс GtG. Общими для всех моделей являются также наличие двух входов HDMI 2.1 и одного DP 1.4, а также USB 3.2 Type-B и нескольких выходов Type-A и разъема для гарнитуры.

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Однако из-за высоких цен (от $1,299.99 до $1,699.99) и наличия аналогичных моделей с более низкой ценой у конкурентов, LG может столкнуться с трудностями в продаже этих новых мониторов без значительных скидок.