Компания AMD работает над новой технологией апскейлинга под названием FSR с использованием искусственного интеллекта (ИИ)

Компания AMD работает над новой технологией апскейлинга под названием FSR с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В отличие от конкурентов, NVIDIA DLSS и Intel XeSS, AMD пока не применяет ИИ для устранения артефактов в своем апскейлере.

Графические процессоры AMD RX 7000 и процессоры Ryzen 7000 стали первыми изделиями, оснащенными ускорителями ИИ, и AMD намеревается использовать ИИ в следующем поколении своей технологии FSR. В интервью с No Priors, технический директор AMD Марк Папермастер объявил, что компания завершила работу по интеграции ИИ во все свои продукты, включая облако, периферийные устройства, ПК и игровые устройства.

реклама

На вопрос о планах компании по использованию ИИ для апскейлинга, Папермастер указал, что 2024 год будет годом внедрения ИИ и нового поколения технологии FSR. AMD уже представила поддержку ИИ на уровне ISA для процессоров Ryzen и EPYC "Genoa" в 2022-2023 годах, а также ускорители ИИ для графических процессоров Radeon RX 7000 серии RDNA 3.