Для модернизации домашней сети с высокой скоростью, Drivestor Pro Gen 2 предлагает скорость до 2,5 Гбит/с при подключении к совместимому коммутатору в 2,5-гигабитной экосистеме

Компания Asustor представила новое сетевое хранилище данных - Drivestor 2 Lite. Устройство оснащено четырехъядерным процессором Realtek RTD1619B с увеличенной до 1,7 ГГц частотой и улучшенной производительностью графического процессора, что делает его идеальным для использования дома или в небольшом офисе.

Для модернизации домашней сети с высокой скоростью, Drivestor Pro Gen 2 предлагает скорость до 2,5 Гбит/с при подключении к совместимому коммутатору в 2,5-гигабитной экосистеме. Отличительной особенностью устройства является технология Btrfs, которая позволяет создавать моментальные снимки данных в режиме реального времени для защиты информации и возможности ее восстановления.

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Кроме того, Drivestor Pro Gen 2 и Drivestor 2 Lite предлагают простые и надежные технологии резервного копирования данных. ASUSTOR также предлагает трехлетнюю гарантию на новые устройства, что подчеркивает их качество и надежность.